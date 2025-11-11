В небе над Францией заметили беспилотник

БПЛА дважды пролетел над пороховым заводом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над пороховым заводом во французском Бержераке был замечен неизвестный дрон. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на сотрудников предприятия.

Согласно свидетельствам сотрудников, вечером понедельника, 10 ноября, беспилотник дважды совершил пролет над производственными зданиями, в которых изготавливаются пороховые заряды для военных нужд. В материале отмечается, что система подавления радиосигналов и обнаружения дронов не сработала.

«На место происшествия было отправлено несколько полицейских патрулей, но пилот дрона не был обнаружен», — сказано в материале. Его опубликовала радиостанция Europe 1.

Завод заработал в январе 2025 года. Предприятие специализируется на производстве пороха для артиллерийских снарядов крупного калибра.