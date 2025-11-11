В небе над Францией заметили беспилотник
БПЛА дважды пролетел над пороховым заводом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Над пороховым заводом во французском Бержераке был замечен неизвестный дрон. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на сотрудников предприятия.
Согласно свидетельствам сотрудников, вечером понедельника, 10 ноября, беспилотник дважды совершил пролет над производственными зданиями, в которых изготавливаются пороховые заряды для военных нужд. В материале отмечается, что система подавления радиосигналов и обнаружения дронов не сработала.
«На место происшествия было отправлено несколько полицейских патрулей, но пилот дрона не был обнаружен», — сказано в материале. Его опубликовала радиостанция Europe 1.
Завод заработал в январе 2025 года. Предприятие специализируется на производстве пороха для артиллерийских снарядов крупного калибра.
Ранее работа аэропорта бельгийского города Льеж была временно приостановлена из-за обнаружения беспилотника. По информации, предоставленной авиадиспетчером Skeyes, дрон был замечен около шести часов утра по местному времени в небе над зданием почтовой службы FedEx. В связи с этим аэропорт прекратил прием и отправку воздушных судов, пишет 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.