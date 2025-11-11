Умер экс-депутат Рады Балашов*, против которого Зеленский вводил санкции

Против экс-депутата Рады были введены санкции СНБО Украины, а также заведено уголовное дело Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia

Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), против которого ранее были введены санкции президентом Украины Владимиром Зеленским. Информацию об этом сообщил депутат украинского парламента Артем Дмитрук.

«Ушел из жизни Геннадий Балашов*», — написал Дмитрук в своем telegram-канале. В отношении экс-чиновника были ввдены санкции Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, на него также было возбуждено уголовное дело, при этом конкретная статья не раскрывается.

Украинский парламентарий III созыва Балашов* в 2019 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента от партии «5.10». По итогам выборов он занял 14-е место, набрав 0,17 % голосов. Согласно информации, опубликованной в украинском издании «Страна.ua», Балашов* покинул Украину в 2022 году.

