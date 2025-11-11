ФК «Спартак» остался без главного тренера
11 ноября 2025 в 21:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Согласно опубликованному релизу, главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович, ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Серба поблагодарили за все время работы с футболистами команды.
