Метеорит пробил крышу дома в новгородском селе
Метеорит пробил крышу частного дома в селе Окуловка (архивное фото)
Фото: Кондрат Александров © URA.RU
Фрагмент пролетавшего над Москвой метеорита пробил крышу дома в Новгородской области в селе Окуловка. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
Наблюдаемый в Москве, Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях полет яркого болида завершился падением метеорита. Об этом сообщили ученые из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Специалисты установили, что небесное тело имеет естественное происхождение и принадлежит к категории обыкновенных хондритов. В социальных сетях и telegram-каналах было размещено множество видеозаписей, запечатлевших полет болида, который длился приблизительно 35 секунд.
«Метеорит, пролет которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм», — сказал Короткий в беседе с РИА Новости.
Все фрагменты упавшего метеорита зафиксированы именно в Новгородской области. Площадь района, где были обнаружены осколки, составила 75 километров в длину и 3 километра в ширину. Астроном указал, что траектория движения небесного тела была ориентирована с востока на запад, в связи с чем наиболее крупные фрагменты оказались в западной части района падения, а более мелкие — в восточной. По предварительной информации, метеорит пролетел примерно в 300 километрах к северу от Москвы.
