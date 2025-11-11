Метеорит пробил крышу дома в новгородском селе

Метеорит пробил крышу частного дома в селе Окуловка (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Фрагмент пролетавшего над Москвой метеорита пробил крышу дома в Новгородской области в селе Окуловка. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Наблюдаемый в Москве, Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях полет яркого болида завершился падением метеорита. Об этом сообщили ученые из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Специалисты установили, что небесное тело имеет естественное происхождение и принадлежит к категории обыкновенных хондритов. В социальных сетях и telegram-каналах было размещено множество видеозаписей, запечатлевших полет болида, который длился приблизительно 35 секунд.

«Метеорит, пролет которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм», — сказал Короткий в беседе с РИА Новости.

