В мире

Украина

Генштаб ВСУ пожаловался на сложности обороны на Покровском направлении и в Запорожской области

Сырский: на Покровском направлении и в Запорожской области сложная ситуация
11 ноября 2025 в 21:36
Сырский признал, что на Покровском направлении и в Запорожской области ситуация для ВСУ сейчас сложная



Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложностях на Покровском направлении и в Запорожской области. Об этом он доложил в докладе президенту Владимиру Зеленскому.

«Больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам», — рассказал в своем telegram-канале украинский лидер тезисы из доклада Сырского.

Ранее Владимир Зеленский уже отмечал сложность ситуации на Покровском направлении. В Димитрове (Украина называет его Мирноградом — прим. URA.RU), который сейчас окружен ВС РФ, 25 боевиков ВСУ сдались в плен. Об этом стало известно 11 ноября.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

