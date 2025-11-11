Генштаб ВСУ пожаловался на сложности обороны на Покровском направлении и в Запорожской области

Сырский признал, что на Покровском направлении и в Запорожской области ситуация для ВСУ сейчас сложная Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложностях на Покровском направлении и в Запорожской области. Об этом он доложил в докладе президенту Владимиру Зеленскому.

«Больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам», — рассказал в своем telegram-канале украинский лидер тезисы из доклада Сырского.