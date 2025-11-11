Кириенко ответил, что есть общего у России, США и Китая

По мнению Кириенко, запуск RuStore и MAX позволил РФ войти в тройку стран с полным информационным суверенитетом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Три страны в мире, Россия, Китай и США, обладают полным информационным суверенитетом. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко. Он также подчеркнул, что запуск RuStore и MAX в РФ завершил формирование страны, как мировой державы, самостоятельно закрывающей свои цифровые потребности.

«На сегодняшний день полноценным информационным суверенитетом в мире обладает всего три страны: это Соединенные Штаты Америки, это Китай и Россия», — сказал Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС». Он отметил, что речь идет о возможности предоставить полный комплекс технологий, услуг, знаний и профессиональных компетенций.

Кириенко добавил, что к элементам информационного суверенитета относятся собственные соцсети, поисковая система, видеохостинг, музыкальные платформы, онлайн-сервисы госуслуг и банков. Также к этому относится магазин приложений и национальный мессенджер.

«Мы часто говорим, что мы гордимся своей страной и гордимся тем, что мы суверенная держава. Что значит суверенная? Это значит, что нам никто не может навязать решение, мы сами принимаем решение, народ России принимает решение о том, какие книги читать, на каком языке обучать своих детей и следующее поколение, каким традициям следовать, чем гордиться. Никто не может нам это навязать», — отметил первый замглавы АП.