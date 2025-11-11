«Единая Россия» поддержала законопроект о повышении качества подготовки врачей

Принятый законопроект повысит качество подготовки врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России поддержат законопроект о повышении качества подготовки врачей через введение института наставничества. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы (ГД) по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Содействие этому окажут члены партии «Единая Россия» («ЕР»).

Законопроект будет рассмотрен в ГД в третьем чтении. По словам Мажуги, инициатива направлена на устранение ключевых проблем в сфере медицинского образования, среди которых низкое качество обучения, недостаточный уровень практических навыков у врачей и нехватка квалифицированных специалистов. Документ предусматривает, что выпускники медицинских вузов будут совершенствовать полученные знания и закреплять их на практике под наставничеством более опытных коллег.

«Поправки сокращают сроки наставничества. Если раньше он составлял три года, то теперь — до трех лет в зависимости от конкретной специальности. Перечень специальности установит правительство, Министерство здравоохранения», — сказал Мажуга, его слова опубликованы на официальном сайте «ЕР».

Законопроект также устанавливает правила трудоустройства студентов, обучающихся по целевому набору. Особенно это актуально для сферы здравоохранения, где доля целевого набора значительна. По данным парламентария, на специалитете она достигает примерно 70%, а в ординатуре может составлять 100%.