ФК «Спартак» представил нового тренера
11 ноября 2025 в 21:43
Фото: © URA.RU
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового тренера. Исполнять его обязанности будет Вадим Романов. Об этом сообщает пресс-служба российского ФК.
Комментарии (1)
- Глеб11 ноября 2025 21:59Этого Романова никто знать не знает.
