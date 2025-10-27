РЕН ТВ: авто сбило ребенка у выхода из метро в Москве
После столкновения с иномаркой девочку увезли в больницу
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
В Москве на Осеннем бульваре у выхода из станции метро водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на девочку. По предварительным данным, восьмилетняя школьница переходила проезжую часть в неположенном месте. После столкновения автомобиль также задел еще две припаркованные машины.
«У школьницы диагностирован перелом ноги. Девочку госпитализировали в Филатовскую больницу. На месте ДТП работают правоохранители», — сообщается в telegram-канале РЕН ТВ.
Ранее, 2 октября, в Останкинском районе Москвы после столкновения автомобилей под колесами пострадали три пешехода — две девушки и мужчина. Авария произошла после того, как две легковые машины столкнулись, и одна из них вылетела на тротуар.
