РЕН ТВ: авто сбило ребенка у выхода из метро в Москве

После столкновения с иномаркой девочку увезли в больницу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве на Осеннем бульваре у выхода из станции метро водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на девочку. По предварительным данным, восьмилетняя школьница переходила проезжую часть в неположенном месте. После столкновения автомобиль также задел еще две припаркованные машины.

«У школьницы диагностирован перелом ноги. Девочку госпитализировали в Филатовскую больницу. На месте ДТП работают правоохранители», — сообщается в telegram-канале РЕН ТВ.