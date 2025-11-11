Логотип РИА URA.RU
Токаев прибыл в Москву для встречи с Путиным. Видео

11 ноября 2025 в 17:55
Токаев прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в российскую столицу на встречу к президенту Владимиру Путину. Правительственный борт приземлился в аэропорту Внуково-2.

Президента в воздушной гавани встретил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и другие официальные лица. В честь прибытия казахского лидера был организован почетный караул гарнизона Москвы и военный духовой оркестр.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован ранее — 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. Нынешний визит казахского президента направлен на дальнейшее развитие двусторонних отношений и координацию позиций по актуальным вопросам.

