Россия ответила на 19-й пакет санкций ЕС

Россия существенно расширила список граждан стран Евросоюза и представителей европейских институтов, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ. Решение стало ответом на 19-й пакет санкций ЕС, утвержденный на заседании Совета по иностранным делам 23 октября.

«Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права, подрывающие прерогативы Совета Безопасности ООН ограничительные меры в отношении нашей страны. В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей <...> , которым в соответствии с Федеральным законом <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — сообщили представители МИД РФ на сайте ведомства. В расширенный стоп-лист вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и других западных государств, ответственные за оказание военной помощи Киеву и поставки продукции двойного назначения на Украину.

Также въезд запрещен представителям европейских структур и госорганов, причастных к преследованию российских должностных лиц, созданию «трибунала» в отношении российского руководства и конфискации российских активов. В список включены депутаты стран ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции, гражданские активисты и представители научного сообщества с русофобской риторикой, отметили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что враждебные акции Евросоюза не способны повлиять на политику России.

