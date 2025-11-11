AP: более 11 миллионов человек остались без света в Доминикане

Из-за сбоя в системе передачи электроэнергии без света сидят 11 миллионов людей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На всей территории Доминиканской Республики случилось редкое и масштабное отключение электроэнергии, которое парализовало работу транспорта и предприятий в стране с населением почти 11 миллионов человек. Об этом сообщила американское агентство Associated Press.

«Во вторник на всей территории Доминиканской Республики произошло редкое отключение электроэнергии, которое парализовало движение транспорта и работу предприятий в стране с населением почти 11 миллионов человек. Чиновники заявили, что причиной стал сбой в системе передачи электроэнергии, хотя пока не ясно, что именно стало причиной», — рассказало агентство.

По данным компании по передаче электроэнергии, проблема началась с остановки энергоблоков в Сан-Педро-де-Макорис и электростанции Кискейя, что спровоцировало каскад сбоев на других станциях. Отключение привело к нарушению работы общественного транспорта, в том числе метрополитена в столице страны — Санто-Доминго.

