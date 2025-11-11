Логотип РИА URA.RU
Погибли все 20 военных, что были на борту турецкого С-130 Hercules

12 ноября 2025 в 02:02
Турецкий военный самолет упал в горном районе Грузии (архивное фото)

Турецкий военный самолет упал в горном районе Грузии (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции разбился в горной местности Грузии недалеко от азербайджанской границы, погибли все члены экипажа. Об этом сообщают СМИ.

«Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии вблизи границы с Азербайджаном. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Гянджи на западе Азербайджана, после чего исчезло с радаров и упало в горной местности Сигнахского района. По предварительным данным, все находившиеся на борту члены экипажа погибли», — передает телеканал AnewZ.

Согласно эксклюзивной информации телеканала, перед вылетом самолет в течение двух часов находился в аэропорту Гянджи, где экипаж проводил необходимые технические и подготовительные работы. В течение этого времени доступ посторонних лиц к воздушному судну был запрещен, все протоколы безопасности соблюдались.

Минобороны Турции подтвердило крушение военно-транспортного самолета C-130, который возвращался из Азербайджана. Анкара координирует поисково-спасательную операцию с грузинскими властями. Ранее телеканал «Имеди» сообщал, о возможном крушении воздушного судна у границы Грузии и Азербайджана, при этом предполагалось, что разбился военный вертолет.

