ВС РФ уничтожили над регионами девять украинских беспилотников

12 ноября 2025 в 01:39
Над регионами РФ силы ПВО сбили украинские дроны
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дежурные силы противовоздушной обороны за два часа сбили девять украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 21:00 до 23:00 мск были сбиты девять украинских дронов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области, три — над Брянской и по одному — над Курской и Орловской областями», — рассказали в военном ведомстве.
