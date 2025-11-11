Логотип РИА URA.RU
ВС РФ уничтожили над регионами девять украинских беспилотников

Над регионами России сбили девять украинских дронов
12 ноября 2025 в 01:39
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурные силы противовоздушной обороны за два часа сбили девять украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 21:00 до 23:00 мск были сбиты девять украинских дронов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области, три — над Брянской и по одному — над Курской и Орловской областями», — рассказали в военном ведомстве.

