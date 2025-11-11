Вучич: к войне с Россией готовятся «все»

Вучич допустил возможное противостояние с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Сербия, как и многие другие страны, готовится к возможной войне Европы с Россией. Такой сценарий становится все более реальным. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — заявил сербский президент в эфире телеканала Pink.