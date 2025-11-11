Логотип РИА URA.RU
Вучич: к войне с Россией готовятся «все»

12 ноября 2025 в 02:00
Вучич допустил возможное противостояние с Россией

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Сербия, как и многие другие страны, готовится к возможной войне Европы с Россией. Такой сценарий становится все более реальным. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — заявил сербский президент в эфире телеканала Pink.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность заявлениями Вучича о том, что европейские страны, покупающие у Сербии боеприпасы, могут использовать их по своему усмотрению. При этом глава республики ранее признавал, что произведенное в стране вооружение иногда попадает на Украину, хотя власти стараются этого не допускать.

