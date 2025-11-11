Полиции могут разрешить проверять медицинские данные мигрантов

Депутаты от ЛДПР внесут инициативу, которая может позволить полиции получать медицинские данные мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму внесут законопроект, которые подразумевает разрешить органам внутренних дел предоставлять сведения, составляющие медицинскую тайну. Речь идет о данных мигрантов, такую инициативу внесут депутаты от партии ЛДПР, стало известно URA.RU.

«По закону иностранцам, не имеющим медполиса, действующего на территории России, может быть отказано во въезде. Только у кого их сейчас проверяют? И кто их делает? Особенно, если учитывать, что экстренную помощь и без этого можно получить, а заплатим за это мы, российские налогоплательщики, — считает депутат Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что отсутствие полиса — нарушение режима пребывания иностранного гражданина, что грозит штрафом или депортацией.

Согласно судебной практике по делам, где основанием привлечения иностранцев к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ стало отсутствие полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), иностранные граждане в обоснование своей позиции приводят два ключевых аргумента: при въезде в Россию полис у них не требовали; на основании международных договоров с рядом стран иностранцам неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.

Продолжение после рекламы

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в таких случаях иностранные граждане пытаются доказать в суде, что полис ДМС им не нужен, раз экстренную и неотложную помощь им окажут бесплатно. «Понесенные бюджетом России такие расходы в рамках тех же соглашений не подлежат возмещению странами, гражданами которых являются иностранцы», — говорится в тексте документа.