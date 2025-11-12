Депутат Матвеев пожаловался на туалетную бумагу в прокуратуру

В Тверской области возник скандал из-за дизайна туалетной бумаги «Московская». Компания ООО «Тверь Тиссью» использовала на упаковке схематическое изображение Покровского собора (храма Василия Блаженного) и Кремля, что вызвало резкую критику со стороны депутата Госдумы Михаила Матвеева. Парламентарий направил запрос прокурору Тверской области с просьбой провести проверку.

«Я буду просить провести проверку на предмет, во-первых, дискредитации органов власти, а во-вторых, оскорбления чувств верующих», — заявил Матвеев RTVI. Он посчитал размещение изображений храма на туалетной бумаге абсолютно неуместным. Также Матвеев отметил, что Спасская башня и Кремль — это символы верховной власти страны.

Центробанк 16 октября 2023 года представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Однако в Русской православной церкви (РПЦ) выразили недовольство дизайном банкноты в тысячу рублей. Проблема заключалась в том, что на ней был изображен храм без креста, в то время как на башне Сююмбике присутствует исламский полумесяц.