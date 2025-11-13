Логотип РИА URA.RU
Тысячи саженцев высадили в Свердловской и Челябинской областях

13 ноября 2025 в 10:17
В акции поучаствовали сотрудники ТМК

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской, Волгоградской, Ростовской, Челябинской областях и Москве высадили свыше 40 тысяч саженцев. В акции поучаствовали сотрудники Трубной Металлургической Компании, рассказали URA.RU в пресс-службе ТМК.

Оператором проекта выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса». На территории Сысертского лесничества (Свердловская область) высадили свыше 30 тысяч сосен. В Первоуральске озеленили одну из центральных улиц 29 саженцами липы, а в Полевском — к 100-летию первичной профсоюзной организации — посадили 35 деревьев.

А на территории Среднеахтубинского лесничества Волгоградской области высадили акации, а на зеленых зонах возле заводских цехов — липы и сосны. 120 саженцев хвойных кустарников, можжевельников и сосен озеленили территории Таганрогского металлургического завода, прилегающую к нему улицу Дзержинского и входную аллею Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».

«ТМК как социально ответственная компания стремится к комплексному развитию регионов присутствия, в том числе сохранению биоразнообразия окружающей среды и поддержанию благоприятной экологической обстановки. Помимо восстановления лесных массивов и озеленения территорий предприятия компании восполняют водные биологические ресурсы, минимизируют выбросы в атмосферный воздух, снижают объемы, сортируют и перерабатывают отходы, реализуют другие природоохранные мероприятия», — сказала главный эколог ТМК Марианна Климова.

