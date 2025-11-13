Сотням тысячам свердловчан запретили покидать Россию

В выезде ограничили должников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области с начала 2025 года судебные приставы ограничили право выезда из России 260 тысячам жителей. У каждого из них обнаружили просроченные долги, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Их общий долг составляет более 25 миллиардов рублей», — пояснили в ведомстве. Среди неплательщиков шесть тысяч алиментщиков с общим долгом в один миллиард рублей и более 9,5 тысячи нарушителей ПДД, не оплативших штрафы на 530 млн рублей.