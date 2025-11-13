Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Сотням тысячам свердловчан запретили покидать Россию

Приставы запретили вылетать из России 260 тысячам свердловчан из-за долгов
13 ноября 2025 в 10:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В выезде ограничили должников

В выезде ограничили должников

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области с начала 2025 года судебные приставы ограничили право выезда из России 260 тысячам жителей. У каждого из них обнаружили просроченные долги, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Их общий долг составляет более 25 миллиардов рублей», — пояснили в ведомстве. Среди неплательщиков шесть тысяч алиментщиков с общим долгом в один миллиард рублей и более 9,5 тысячи нарушителей ПДД, не оплативших штрафы на 530 млн рублей.

Отмечается, что благодаря введенным ограничениям с должников взыскали более 3,2 млрд рублей. «Узнать о наличии задолженности, вынесенном временном ограничении в праве выезда за границу РФ, оплатить задолженность безопасным способом можно в „Госуслугах“» — подчеркнули приставы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал