Модель из Кургана Демид Овчинников приехал в Пекин для выполнения нового контракта после Джакарты. Молодой человек поделился кадрами из жизни моделей с подписчиками в своем telegram-канале TIML. Демид рассказал URA.RU, что приехал в Китай в начале ноября, а контракт заключил с агентством из Пекина.

Ранее модель Демид Овчинников, завершивший контракт в Джакарте и нацеленный на карьеру в Китае, провел интенсив в Кургане, где рассказал о сложности модельного бизнеса и развенчал стереотипы. Он отметил, что модельная жизнь не такая роскошная, как кажется, и требует серьезной работы над собой: позировками, психологической подготовкой и уверенностью. Демид подчеркнул, что миф о попадании в профессию «через постель» — ложь, — успех достигается тяжелым отбором по внешности, фигуре и профессионализму. Особое внимание он уделил «ловушкам» агентств, где в эйфории от первого контракта модели подписывают длинные и опасные договоры, не прочитав их внимательно, что создает риск длительных обязательств и финансовых потерь.