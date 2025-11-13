Стали известны подробности реконструкции Галкинского переезда и улицы Мостостроителей в Кургане

Работы по реконструкции улиц в Кургане будут проводится в два этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане займутся реконструкцией путепровода через железнодорожные пути по улице Галкинский переезд и автомобильной дороги по улице Мостостроителей. Работы будут проводиться в два этапа. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии города.

«Постановление. Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции линейного объекта „Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по улице Галкинский переезд и автомобильной дороги по улице Мостостроителей“», — написано в документе.

Основой для будущего преображения этой части города станет проект, разработанный челябинским ООО «Уралдорпроект». Проект предусматривает значительное расширение дорог для борьбы с пробками и повышения безопасности. Появится новый путепровод, его построят рядом с существующим путепроводом через ж/д. Это позволит увеличить количество полос с двух до четырех. Также улицы Галкинский переезд и Мостостроителей будут расширены с двух до четырех полос каждая. КРоме того, расширения коснутся моста через реку Черная — до четырех полос.

Продолжение после рекламы

Отмечается, что новый и старый путепроводы будут работать как два независимых друг от друга сооружения. Первый этап (реконструкция улиц с мостовыми сооружениями) намечен на 2026–2029 годы. Второй этап, включающий строительство современной развязки типа «клеверный лист», повысит пропускную способность дорог, однако точные сроки его начала пока не определены.