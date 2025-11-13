Чтобы не остаться в одиночестве: как нельзя встречать год Огненной Лошади

Год Красной Огненной Лошади нужно встречать в яркой одежде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь. Этот год принесет в жизни людей много энергии и успеха в различных сферах. Однако, чтобы привлечь удачу, важно правильно встретить Новый год: ярко украсить дом и подобрать экстравагантные наряды. В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как каждому знаку зодиака встретить 2026 год, чтобы он принес благополучие.

Год Красной Огненной Лошади: каким он будет

2026 год будет годом Красной Огненной Лошади согласно Восточному календарю. По словам астролога Бориса Зака, Лошадь — это символ движения, стремительного развития, а огонь придает ей страсти и импульсивности. В связи с этим астролог советует в предстоящем году проявлять максимум активности в достижении целей и в любой ситуации делать выбор в пользу развития. Также нужно пробовать новое и быть открытыми даже самым неожиданным изменениям в жизни.

«Красная Огненная Лошадь символизирует стремление к независимости и свободе. Этому же способствуют Плутон в Водолее и Уран в Близнецах, которые выпадают на этот год. Это значит, что на личном уровне многие будут стремиться обрести эту независимость и выйти за рамки. Общество в целом тоже будет к этому стремиться», — рассказал специалист.

Где и с кем встречать год Красной Огненной Лошади

По словам астролога, Лошадь — стадное животное, поэтому Новый Год лучше встречать в компании. «Чем больше людей будет вокруг вас в новогоднюю ночь, тем большей энергией Лошади вы сможете запастись. Если встречать Новый Год в одиночестве, то и весь 2026 год пройдет так же в одиночестве. А поддержка коллектива в этот год будет очень важна», — отметил Борис Зак.

В качестве символов удачи эксперт советует использовать атрибуты, связанные с лошадьми: фигурки этого животного, подковы на брелоке, элементы упряжи. Успех принесут любые талисманы, связанные со скоростью и движением.

Какие подарки лучше дарить на Новый 2026 год

В этот год удачу принесут любые подарки, связанные с движением и развитием, сообщил астролог. Это могут быть и фитнес-браслеты, и абонементы в тренажерный зал, и аксессуары для автомобиля, и подарочные сертификаты на курсы.

«А вот подарки, которые не ориентированы на развитие и движение, наоборот, могут удачу отнять. Так, например, не стоит дарить постельное белье, видеоприставки. Они, как правило, не ведут к развитию и достижениям и, наоборот, тормозят человека», — сообщил Борис Зак.

Какие цвета должны преобладать в доме в новогоднюю ночь

Для украшения дома специалист советует выбирать красный, зеленый и золотой цвета. Красный — цвет символа года, а зеленый и золотой — цвета богатства и удачи в Китае. «На праздничном столе хорошо зажечь свечу в форме лошади. Горящий огонь придаст дополнительную энергию огню символа года», — отметил астролог.

В каком цвете и наряде встретить год Красной огненной Лошади: советы всем знакам зодиака

Овны

Овны — огненный, бойцовский знак, так что им особенно важно иметь красные элементы в одежде. Можно создать наряд с элементами воинственности.

Тельцы

Этот знак зодиака отвечает за материальную сферу жизни, потому его представителям рекомендуется добавить в наряд золотые элементы одежды для привлечения удачи и денег. «Рекомендуется добавить в наряд золотые элементы одежды, и лучше всего надеть что-то действительно дорогое», — заявил астролог.

Близнецам

Близнецам в новогоднюю ночь лучше добавить в свой наряд голубые оттенки. Стихия знака зодиака — воздух, поэтому для создания воздушного образа рекомендуется надевать в праздник легкие рубашки, блузки, широкие юбки.

Рак

Спокойным Ракам энергия Лошади может немного претить, потому им в одежде рекомендуется искать баланс между страстью и спокойствием. Лучше отдать предпочтение пастельным тонам.

Лев

Львам, как и Овнам, стоит сделать особый упор на преобладание красного цвета в наряде и обязательно добавить яркие, желательно золотистые, элементы. Стиль а-ля «Филипп Киркоров» — это ваш стиль на Новый год.

Дева

Этому знаку зодиака комфортнее придерживаться минималистичных и практичных нарядов. Красный, зеленый и золотой можно разбавлять неброскими оттенками.

Весы

Весам, как и Близнецам, стоит сделать акцент на легкости наряда. К образу можно добавить брошки и другие аксессуары в красных и золотых цветах.

Скорпион

Скорпионам можно и нужно выбирать темные тона в одежде с налетом мистичности. Энергия Лошади повысит их магнетизм в глазах окружающих.

Стрельцы

Представителям этого знака зодиака стоит сделать акцент на красных вещах и аксессуарах. Обязательно в наряде должны быть дорогие элементы известных брендов. Это притянет энергию благополучия.

Козерог

Козерогам на Новый год подойдет строгий наряд. Не стоит бояться темных оттенков. Прекрасно подойдет сочетание красного и черного. Например, черный пиджак с красной подкладкой или черные туфли с красной подошвой.

Водолей

Водолеям, как воздушному знаку, стоит сделать акцент на голубые и белые цвета. Аксессуары красного и золотого цвета лучше добавить. Оптимально, если в Новый Год на вас будут смарт-часы или другой технологичный гаджет.

Рыбы