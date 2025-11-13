Политическая мода: какие галстуки и необычные вещи носят курганские элиты

Курганские политики следят за модными трендами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В политическом мире Курганской области мода становится неотъемлемой частью публичного образа и даже стратегии. Курганские политики и высокопоставленные чиновники все чаще демонстрируют свой стиль, который сочетает традиционные русские мотивы с современными европейскими трендами, а также смелые дизайнерские эксперименты. URA.RU рассказывает, какие модные решения принимает курганская элита.

Роскошь в деталях

Сумка курганского сенатора Перминовой, с которой она была на одном из мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Елена Перминова известна своим вкусом к дорогим аксессуарам. Среди заметных элементов ее образа — итальянская сумка от Valentino, а также колье от Chanel. Такой выбор аксессуаров, по мнению модных эспектов, говорит о предпочтении женского варианта роскоши, сочетающего традиции высокой моды с актуальными трендами люксового сегмента. Эти детали становятся своей визитной карточкой в общественных мероприятиях и официальных встречах, поддерживая имидж сильной и влиятельной женщины.

Неожиданные принты на классике

Необычные галстуки стали фишкой депутата ГД Лисовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский активно экспериментирует с элементами повседневного мужского гардероба, внедряя в официальный стиль неординарные детали. Один из его фирменных приемов — галстуки с необычными принтами, такими как курицы, гуси или котята. Эта деталь одежды придает ультраформальному костюму легкую игривость и делает образ узнаваемым и обсуждаемым. Такой подход показывает, что даже в политике можно играть с визуальным посылом, демонстрируя одновременно серьезность и чувство юмора.

Акцент на яркие носки

Цветные носки Алексеева (слева) стали его отличительной чертой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев известен своей привычкой носить яркие, разноцветные носки, которые заметно выделяются на фоне официального классического костюма. Этот элемент гардероба становится своеобразным символом его индивидуального стиля. Яркие носки — это тонкий, но заметный способ выразить себя, который показывает, что Алексеев не боится делать образ живым и динамичным без нарушения делового дресс-кода.

Приверженность клетке

Чаще всего депутата ГД Ильтякова видят именно в клетчатых костюмах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков выделяется особой любовью к клетчатым костюмам. Такой выбор подчеркивает склонность к классическому мужскому стилю с ноткой ретро — клетки часто ассоциируются с британской классикой и солидностью. Клетка в данном случае служит способом подчеркнуть статус, а также добавить визуального интереса и текстуры к повседневному официозу. Этот мотив выделяет Ильтякова в ряду с коллегами и создает ему узнаваемый стильный образ в парламенте и регионе.

Народный депутатский стиль

Анастасия Романович часто ходила в традиционном платке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович долгое время носила платок в русском народном стиле, который стал ее визуальным маркером. Этот элемент гардероба отражает уважение к традициям, национальной культуре и связывает образ с местной историей и идентичностью региона. Русский платок — символ патриотизма и национального самосознания, часто присутствующий в моде политиков, стремящихся подчеркнуть свою связь с народом и корнями.