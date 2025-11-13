Курганский судебный пристав, который в одиночку подбил украинский танк из гранатомета, погиб на СВО

Курганскому приставу Мешкову было 42 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Судебный пристав из Шумихинского округа (Курганская область) Алексей Мешков погиб зоне спецоперации (СВО). За подвиг — подбитый в одиночку вражеский танк из ручного противотанкового гранатомета — был удостоен Ордена Мужества. Об этом сообщается на сайте УФССП по Курганской области.

«Был удостоен Ордена Мужества за то, что в одиночку подбил вражеский танк из ручного противотанкового гранатомета. 2 мая 2025 года, в канун 80-летия Победы — праздника, который Алексей Сергеевич считал важнейшим, наш коллега погиб в ходе очередного боевого задания и долгое время числился без вести пропавшим. Гибель Алексея Сергеевича официально подтверждена в начале ноября», — пишут приставы

Мешков служил в Шумихинском районном отделении судебных приставов с 2014 года. В сентябре 2024 года он ушел добровольцем на СВО, взяв позывной «Отец». Пройдя обучение, он получил специальность стрелка-сапера и служил в штурмовой роте парашютно-десантного подразделения на Донецком направлении в районе Часова Яра.

