Курганская ГАЗель продолжает отправлять гуманитарные грузы на СВО (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Курганской области продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Уникальный проект «Народная ГАЗели» готовится к четырнадцатому рейсу с гуманитарным грузом. Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев, который прикрепил 13 звезду на автомобиль.

«Есть добрая традиция — после каждого рейса на машину клеят звезду. Пригласили поучаствовать. Сейчас „Народная ГАЗели“ готовится к очередному рейсу — он будет четырнадцатым. Дорога, как и всегда, предстоит непростая, путь только в одну сторону составляет порядка трех тысяч километров», — подчеркнул Алексеев.

Кроме того, ветеран СВО Александр Пылков передал Алексееву шеврон «Добрая земля». Пылков отметил, что при виде бойцов из 45-го региона фронтовые товарищи искренне поражаются. Ведь это совсем не то же самое, что доехать на СВО из Ростова, преодолев всего лишь пару-тройку сотен километров. Из 45-го региона путь занимает минимум 2,5 тысячи километров в одну сторону. Соответственно, поездка туда и обратно составит порядка пяти-шести тысяч километров.

