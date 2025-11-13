«Народная ГАЗель» из Кургана получила 13 звезду за помощь на СВО. Видео
Курганская ГАЗель продолжает отправлять гуманитарные грузы на СВО (архивное фото)
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Жители Курганской области продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Уникальный проект «Народная ГАЗели» готовится к четырнадцатому рейсу с гуманитарным грузом. Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев, который прикрепил 13 звезду на автомобиль.
«Есть добрая традиция — после каждого рейса на машину клеят звезду. Пригласили поучаствовать. Сейчас „Народная ГАЗели“ готовится к очередному рейсу — он будет четырнадцатым. Дорога, как и всегда, предстоит непростая, путь только в одну сторону составляет порядка трех тысяч километров», — подчеркнул Алексеев.
Кроме того, ветеран СВО Александр Пылков передал Алексееву шеврон «Добрая земля». Пылков отметил, что при виде бойцов из 45-го региона фронтовые товарищи искренне поражаются. Ведь это совсем не то же самое, что доехать на СВО из Ростова, преодолев всего лишь пару-тройку сотен километров. Из 45-го региона путь занимает минимум 2,5 тысячи километров в одну сторону. Соответственно, поездка туда и обратно составит порядка пяти-шести тысяч километров.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени Максим Афанасьев прикрепил 12-ю звезду на борт автомобиля. Участник СВО отметил, что каждая из этих звезд — это не просто отметка. По его словам, это гуманитарный груз, доставленный под самые взрывы и обстрелы, спасенные судьбы, любовь и поддержка бойцов на передовой.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!