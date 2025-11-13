В Кургане нашли труп человека в магазине «Метрополис»

Курганцы сообщают, что в четверг днем в магазине «Метрополис» в 3-м микрорайоне Заозерного было обнаружено тело мертвого человека. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, сообщает местный telegram-канал.

«В отделе овощей и фруктов в „Метрополисе“ в третьем микрорайоне найдено тело, лежащее на полу. Оно накрыто простыней. На месте работает полиция и огорожено место происшествия», — информирует канал Зазик. Якобы тело обнаружили еще утром и оно было накрыто, чтобы с ним могли работали сотрудники силовых ведомств.