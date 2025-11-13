Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Экс-чиновника из Тюмени Горшкова утвердили координатором курганской ЛДПР. Фото

13 ноября 2025 в 19:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Игорь Горшков избран координатором Курганского реготделения ЛДПР

Игорь Горшков избран координатором Курганского реготделения ЛДПР

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Координационный совет Курганского регионального отделения ЛДПР единогласно избрал чиновника из Тюмени Игоря Горшкова на должность координатора. Кандидатура была предложена президиумом Высшего совета партии. Об этом сообщается в tg-канале регионального отделения партии.

«Игорь Горшков перешел с должности и.о. на пост координатора Курганского реготделения ЛДПР», — написано в tg-канале. До этого Горшков с октября исполнял обязанности координатора реготделения.

Лидер партии Леонид Слуцкий представил нового координатора сенаторам и депутатам фракции ЛДПР в Госдуме и пожелал ему успехов. Горшков ранее работал в органах власти разных уровней.

Продолжение после рекламы

Горшков раньше был чиновником в Тюмени

Фото: tg-канал ЛДПР-ZАУРАЛЬЕ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал