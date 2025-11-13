Экс-чиновника из Тюмени Горшкова утвердили координатором курганской ЛДПР. Фото
Игорь Горшков избран координатором Курганского реготделения ЛДПР
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Координационный совет Курганского регионального отделения ЛДПР единогласно избрал чиновника из Тюмени Игоря Горшкова на должность координатора. Кандидатура была предложена президиумом Высшего совета партии. Об этом сообщается в tg-канале регионального отделения партии.
«Игорь Горшков перешел с должности и.о. на пост координатора Курганского реготделения ЛДПР», — написано в tg-канале. До этого Горшков с октября исполнял обязанности координатора реготделения.
Лидер партии Леонид Слуцкий представил нового координатора сенаторам и депутатам фракции ЛДПР в Госдуме и пожелал ему успехов. Горшков ранее работал в органах власти разных уровней.
Горшков раньше был чиновником в Тюмени
Фото: tg-канал ЛДПР-ZАУРАЛЬЕ
