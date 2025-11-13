Почему Украина в открытую отказалась от переговоров с Россией

Украина пытается переложить ответственность за срыв переговоров на Россию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев пытается снять с себя ответственность за срыв переговоров, которые прекратились еще в июле. Усилия президента США Дональда Трампа или успехи российской армии заставят Украину вернуться за стол переговоров, заявил в интервью URA.RU эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, положить конец конфликту поможет приход нового поколения европейских политиков в ближайшие три года.

— Украина приостановила переговоры с Россией как минимум до конца года. Почему Киев занял такую позицию, перестал даже пытаться достичь какого-то краткосрочного перемирия на фоне продвижения российской армии, хотя раньше они постоянно к этому призывали?

Украина пытается снять с себя отвественность за срыв переговоров, считает Андрей Кортунов Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

— Фактически переговоры были прекращены не сейчас, а еще в июле после последнего стамбульского раунда, когда российская сторона предложила создать несколько рабочих групп. Никакого ответа на это предложение получено не было.

Понятно, что Киев не хочет, чтобы ответственность за отсутствие переговоров легла на украинскую сторону. Сейчас предпринимает попытки доказать, прежде всего, западным партнерам и украинской общественности, что Украина была бы готова к ведению переговоров, но «жесткость российской позиции» не оставляет возможности для какого-то прогресса, поэтому остается только надеяться на сохранение или увеличение западной военной помощи для того, чтобы остановить, а при благоприятных обстоятельствах обратить вспять нынешнее российское наступление. Такая логика определяет последние высказывания со стороны украинских официальных лиц.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Украины печальным. По его словам, Россия будет идти к целям СВО за неимением возможности продолжить диалог. Он отметил, что рано или поздно переговоры возобновятся, но с гораздо худших позиций у Киева. Когда теперь сложатся условия для переговоров? В прошлый раз пауза была три года…

— Хотелось бы надеяться, что конфликт не будет продолжаться так долго и переговоры в той или иной форме начнутся существенно раньше. Здесь возможно два варианта, при которых переговорный процесс может быть возобновлен.

Первый вариант — это серьезное давление со стороны западных партнеров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины.

Второй вариант — это радикальное и необратимое изменение положения на поле боя не в пользу Украины. Тогда тоже киевское руководство будет вынуждено вернуться к переговорному процессу, потому что в этом случае альтернативой будет полное поражение.

— Отразится ли решение Украины на диалоге России и США? Смогут ли Москва и Вашингтон пока вывести за скобки тему конфликта или же они и дальше будут искать между собой решение украинского кризиса, не обращая внимания на позицию Киева?

Россия объяснит США, почему продолжается СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Российская сторона сейчас попытается довести до американских партнеров свое понимание причин того, почему переговоры не ведутся и продолжается специальная военная операция. Трудно сказать, насколько аргументы российской стороны будут восприняты в Вашингтоне, потому что Украина будет продвигать прямо противоположный нарратив. Здесь Трамп и его команда должны будут определиться, к какой версии переговорного тупика они готовы прислушаться более внимательно.

— Еще одна важная тема — коррупционный скандал на Украине. «Кошелек Зеленского» Тимур Миндич сбежал из страны, министров снимают с должностей, идут обыски. Бьет ли эта ситуация по Зеленскому, по его поддержке со стороны Запада? Что это значит для переговоров вокруг Украины?

— Это неприятная новость для Киева. Разоблачение коррупции, да еще и в значительных масштабах, в сферах, которые связаны с оказанием западной помощи, это подрывает позиции Украины в европейских столицах и одновременно усиливает тех, кто выступает за ограничение или даже за полное прекращение поддержки Украины.

Кроме того, это может сказаться на переговорах между Украиной и Европейским союзом, поскольку коррупция — это одно из основных препятствий на пути вступления страны в ЕС. Здесь могут быть самые разные и достаточно масштабные негативные последствия для Украины.

Зеленский попытается замять коррупционный скандал Фото: Официальный сайт президента Украины

Скорее всего, сейчас руководство Киева будет стараться купировать эту ситуацию, свести к минимуму последствия, может быть, принять какие-то профилактические меры, чтобы доказать, что этот коррупционный скандал не отражает системных проблем, является лишь досадным исключением из общих принципов работы украинского руководства. Киев будет пытаться изображать успешную борьбу с коррупцией, чтобы данному конкретному случаю не придавали слишком большого значения. Удастся ли продать такой нарратив — пока трудно сказать.

— Песков отметил, что в Европе усиливаются «промилитаристские настроения». Он обратил внимание на рост военных бюджетов и нарастающую риторику силового давления. Его слова прозвучали после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. При сохранении нынешнего настроя Европы, когда такой ужасающий сценарий может стать реальностью?

— Не думаю, что ответственные политики в руководстве европейских стран настроены на то, чтобы втянуться напрямую в военный конфликт с Россией. Конфликт стран НАТО с Россией едва ли удастся удержать на уровне региональной войны без эскалации на уровень глобального ядерного противостояния.

Речь идет скорее о том, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений, а также объяснить нарастание социальных, экономических проблем в самих европейских странах. Цель — поддержание мобилизационного настроения в Европе и потенциала для продолжения гонки вооружений.

Такая ситуация может продолжаться достаточно долго. Конфликт будет реализовываться в форме прокси-войны.

— Возможно ли вообще достичь какого-то соглашения по Украине на фоне такой позиции Европы, которая срывает переговоры, отправляет Киеву деньги, оружие или же конфликт на Украине — это предтеча той большой войны между Европой и Россией?

Отношения ЕС и России могут наладиться после прихода нового поколения политиков Фото: Официальный сайт Европарламента

Сложно ожидать изменения позиции нынешнего руководства стран ЕС, по крайней мере основных стран, но особенность переживаемого Европой момента состоит в том, что сейчас европейские страны управляются очень хрупкими политическими коалициями и во многих из этих стран возможны серьезные подвижки. В случае политических перестановок и прихода к власти других партий конечно возможно изменение отношения к Москве, конфликту на Украине, будущему между ЕС и Россией

Трудно предсказать, когда такие изменения произойдут, но то, что они вполне вероятны, причем уже не в долгосрочной, а среднесрочной перспективе, это представляется очевидным.