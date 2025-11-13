Аналитики выяснили, как россияне выбирают мастеров для бытовых услуг

Больше всего внимания россияне уделяют отзывам других пользователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отзывы и рейтинги являются ключевыми факторами, по которым россияне выбирают специалистов для решения бытовых задач при переезде или ремонте техники, квартиры. Этот показатель превалирует даже над стоимостью: 67% респондентов выбирают исполнителя по отзывам, и только 42% — по прозрачности цен. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Услуги», изучив поведение россиян в сети.

«Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг», — отметил старший директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев.

Согласно исследованию, главной причиной, по которой россияне обращаются к профессионалам, становится отсутствие нужных знаний, инструментов или навыков — это отметили 52% респондентов. При этом каждый пятый (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить время, а еще 23% делегируют задачи ради гарантированного качества результата.

Чаще всего за помощью россияне обращаются к специалистам из категорий «Ремонт и обслуживание техники» (32%) и «Ремонт, отделка, строительство» (31%). Далее следуют «Красота и здоровье» (23%), «Грузоперевозки» (21%) и «Обучение, курсы» (14%). Помимо отзывов и чека, на решение при выборе мастеров также влияют реальные фото готовых работ (37%), вежливость специалиста (31%) и гарантия качественного результата (26%).