Курганский перевозчик нарушил условия лицензии и заплатит штраф 100 тысяч

В Кургане проверка Ространснадзора обнаружила нарушения у перевозчика маршрута №154. Проверяющие выявили, что автобус перевозчика в нарушение условий лицензии был оборудован неисправной системой ГЛОНАСС. Владелец автобуса был вызван в суд, где признал вину и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы.

«Проверка возле курганского вокзала обнаружила отсутствие рабочей системы ГЛОНАСС на 154-м маршруте перевозок. Перевозчик признал вину, ему выписали штраф в размере 100 тысяч», — рассказали источники.