Курганский перевозчик нарушил условия лицензии и заплатит штраф 100 тысяч

Курганского перевозчика оштрафовали из-за нерабочей системы ГЛОНАСС в автобусе
В Кургане проверка Ространснадзора обнаружила нарушения у перевозчика маршрута №154. Проверяющие выявили, что автобус перевозчика в нарушение условий лицензии был оборудован неисправной системой ГЛОНАСС. Владелец автобуса был вызван в суд, где признал вину и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы.
«Проверка возле курганского вокзала обнаружила отсутствие рабочей системы ГЛОНАСС на 154-м маршруте перевозок. Перевозчик признал вину, ему выписали штраф в размере 100 тысяч», — рассказали источники.
Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Проверка обнаружила нарушение на автобусе маршрута №154 «Курган — с /з Кетовский» в сентябре. Перевозчик в суде согласился с нарушением и сообщил, что взамен неисправной системы на автобусе была установлена новая спутниковая система навигации. Суд установил, что допущенное предпринимателем нарушение относится к грубым, поскольку не исключает возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Бизнесмен получил административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
