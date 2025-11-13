Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В последний рабочий день в Кургане и Шадринске выглянет солнце

13 ноября 2025 в 16:15
В Кургане и Шадриснке будет малооблачно

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 14 ноября ожидается малооблачная, местами ясная погода. Об этом сообщается в прогнозе.

«В пятницу в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром будет -4, а днем потеплеет до 1-2 градусов. Умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

После нескольких дней пасмурной погоды с осадками в Кургане и Шадринске ожидается улучшение погодных условий. Если 7 ноября прогнозировались дождь и температура до 5 градусов тепла, то 14 ноября ожидается малооблачная погода.

