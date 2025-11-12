Последняя вспышка на Солнце озадачила ученых и вызвала дискуссии по всему миру

Ученые не понимают, почему выброс плазмы так и не дошел до Земли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Плазма от последней вспышки на Солнце, которая произошла 11 ноября, либо не дошла до земли, либо сделала это раньше. В обоих случаях это считается аномальным и идет вразрез с прогнозами, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Если серьезно, то не знаем, где облако. Не может то, что наблюдается после [вспышки] Х5.1, раствориться по пути к Земле. Есть еще один вариант. Что плазма не придет вообще. В этом случае снова понадобятся безумные теории», — иронично комментирует выброс плазмы telegram-канал Лаборатории.