Публичные слушания по бюджету назначены на 1 декабря 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Траты на Екатеринбург в 2026 году вырастут на 13 миллиардов рублей. Согласно новому проекту бюджета, на расходы в следующем году заложено 103,6 миллиардов рублей (в 2025-м было 90 миллиардов). Постановление подписал глава города Алексей Орлов. Документ опубликован на сайте мэрии. Публичные слушания по бюджету назначены на 1 декабря 2025 года.

«Постановляю внести на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проект решения Екатеринбургской городской Думы „О бюджете муниципального образования „город Екатеринбург“ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов“», — говорится в документе. На расходы в 2026 году заложено 103,6 миллиардов рублей, в 2027-м 106,4 миллиардов и в 2028-м 107,1. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы города (по финансам) Анну Турунцеву.

Согласно документу, доходы в 2026 году должны составить более 100 миллиардов рублей, в 2027-м — 104, 5 миллиардов, в 2028-м — 105, 9. В следующем году на работу мэра заложено более 10 миллиардов рублей, в 2027 году — 10,4 миллиарда и в 2028-м — 10,8 миллиардов. Проект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Продолжение после рекламы

В 2026 году на расходы закладывалось в бюджете более 91 миллиарда рублей, в 2027-м — 92,6. При этом в 2025 году планировалось получить 87,4 миллиарда дохода. А в 2026-м — более 88 миллиардов, в 2027-м 91,4.