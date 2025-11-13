Свердловчанин, снимавший пытки девушки, избежал суда: причина

Уголовное дело в отношении его подельницы ушло в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Карпинска (Свердловская область) Виталий, который снимал издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой (после этого покончила с собой), ушел на СВО. Об этом URA.RU рассказали местные жители, знакомые с мужчиной, и источник, близкий к следствию.

Ранее силовики возбудили против Виталия уголовное дело по двум статьям. За нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконные изготовление и оборот порнографии. Сначала мужчина находился под домашним арестом, но нарушил правила режима и его перевели в следственный изолятор. «Там он заключил контракт и отправился на фронт. По неподтвержденной информации, Виталий погиб», — сказал собеседник агентства.

Эпизод, который лег в основу его дела, произошел в конце мая в Карпинске. По мнению следствия, Анастасию Полякову избили, а потом ей на лицо помочилась мать двоих детей — Наталья Бродовикова. Женщина заявляла, что сделала это, чтобы наказать ее за проступок — она считала, что Анастасия якобы показала грудь несовершеннолетнему мальчику. Экзекуцию пьяный Виталий снимал на видео, которое впоследствии разлетелось по Сети.

