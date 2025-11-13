Свердловчанин, снимавший пытки девушки, избежал суда: причина
Уголовное дело в отношении его подельницы ушло в суд
Житель Карпинска (Свердловская область) Виталий, который снимал издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой (после этого покончила с собой), ушел на СВО. Об этом URA.RU рассказали местные жители, знакомые с мужчиной, и источник, близкий к следствию.
Ранее силовики возбудили против Виталия уголовное дело по двум статьям. За нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконные изготовление и оборот порнографии. Сначала мужчина находился под домашним арестом, но нарушил правила режима и его перевели в следственный изолятор. «Там он заключил контракт и отправился на фронт. По неподтвержденной информации, Виталий погиб», — сказал собеседник агентства.
Эпизод, который лег в основу его дела, произошел в конце мая в Карпинске. По мнению следствия, Анастасию Полякову избили, а потом ей на лицо помочилась мать двоих детей — Наталья Бродовикова. Женщина заявляла, что сделала это, чтобы наказать ее за проступок — она считала, что Анастасия якобы показала грудь несовершеннолетнему мальчику. Экзекуцию пьяный Виталий снимал на видео, которое впоследствии разлетелось по Сети.
После случившегося Полякова пропала без вести. Горожане несколько дней искали ее. Выяснилось, что девушка покончила с собой. Уголовное дело в отношении Виталия закрыли (в СК сведения не комментируют), а материалы по Бродовиковой ушли в городской суд — подтвердили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Ей вменяют п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Дата начала слушаний пока не назначена. Все новости по теме — в специальном сюжете URA.RU.
