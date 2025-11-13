В свердловском городе появился новый мэр

Александр Екенин, бывший первый заместитель главы Нижнесергинского муниципального района, назначен временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета после отставки Валерия Еремеева. Информация о кадровом назначении уже размещена на официальном сайте администрации района.

«Екенин Александр Николаевич, врио главы Нижнесергинского муниципального района», — сообщается на сайте. Назначение состоялось после досрочной отставки прежнего главы муниципалитета Валерия Еремеева, который занимал эту должность с 2007 года.

Как ранее сообщало URA.RU, отставка была связана с состоянием здоровья политика. Александр Екенин хорошо знаком с ситуацией в районе, поскольку ранее занимал должность первого заместителя главы муниципального образования. Ему предстоит руководить районом до выборов нового главы. Нижнесергинский муниципальный район, который часто называют «уральской Швейцарией» за живописные природные ландшафты, остается одним из ключевых муниципальных образований юго-западной части Свердловской области.