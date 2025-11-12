Бойцы получили 10 млн за уничтоженный Abrams: карта спецоперации на 12 ноября

"Черные гусары» получили 10 миллионов рублей за первое уничтожение американского танка Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Российские военные получили вознаграждение в 10 миллионов рублей за первый подбитый американский танк Abrams. Об этом сообщил актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что вся сумма передавалась частями, а не сразу. Сам танк был подбит в феврале 2024 года.

Тем временем на фронте ВС РФ продолжают наступление: освобождена восточная часть Купянска, идут бои за Покровск и Северск, а на запорожском направлении войска продвигаются в районе Приморского. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.





Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU





Харьковское направление

По данным telegram-канала WarGonzo и Минобороны РФ, российские войска освободили восточную часть Купянска. Продолжаются бои на станции Купянск-Сортировочный и в районе Купянска-Узлового. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в левобережной части Волчанска и в районе Синельниково, ведутся интенсивные бои.

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик сообщил, что подразделение очистило от украинских военных 1-ю Западную улицу, улицы Зодчих и Вербицкого в Купянске. Российские войска наносят удары по противнику в лесу на южной окраине города и в лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. Ликвидировано 15 военнослужащих противника, отметил Лаврик.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в сторону Александровки из районов Шандриголово и Новоселовка. Продолжается наступление на Северск с нескольких направлений. ВС РФ расширяют зону контроля западнее Ямполя и в центре поселка. Ведутся бои на окраине Дроновки и в районе Звановки.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские военные за сутки захватили позиции ВСУ и вытеснили противника из лесополосы вблизи Северска (ДНР). Это способствует усилению наступления на город. Эксперт отметил, что ВС РФ установили контроль над двумя позициями ВСУ в районе Переездного и частью лесополосы возле Федоровки, улучшив тактическое положение к югу от Северска.

Константиновское направление

На Константиновском направлении российские вооруженные силы закрепляются на новых рубежах в районе населенного пункта Александро-Шультино. В то же время боевые действия не прекращаются в районах Предтечино и Иванполья.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС РФ продолжают зачистку восточной окраины Покровска, продвигаются в Центральном районе и в сторону Мирнограда. Бои идут в районе Родинского, Рога и Гнатовки. На Добропольском участке — в северной части Владимировки и в Шахово.

По сообщению военкора Юрия Котенка, северная часть Покровска уже находится под контролем российских штурмовиков. Бои идут на северо-западной окраине, севернее улицы Коцюбинского.

Противник удерживает опорные пункты между фермой (за которую идут бои) и дачным поселком на правом берегу реки Гришинка. Сопротивление сохраняется в центре города, в районе рынка, северо-восточнее микрорайона «Южный» и в районе ПМС-135.

Южнее ПМС-135 ВС РФ атакуют укрепрайон ВСУ в районе путевой отметки «394-й км» с целью продвижения к микрорайону «Западный» Мирнограда (Димитрова). Со стороны шахты 5/6 и городского парка российские подразделения вышли к микрорайону «Западный». Авиация и артиллерия наносят по микрорайону удары.

Южнодонецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска осуществляют активное наступление в сторону Гуляйполя. По данным Минобороны РФ, под контроль перешла территория Новоуспеновского. В настоящее время ведутся боевые действия за населенные пункты Яблоково и Ровнополье, также продолжаются сражения в районе Даниловки.

Запорожское направление