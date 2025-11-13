«Завтра [14 ноября] комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он приложил документ, в котором предлагается установить памятник в районе бульвара по улице Культуры на Уралмаше или на площади перед «Домом офицеров».

Президент грузинского общества Нукри Чавлеишвили в комментариях к посту объяснил, что установка бюста — дань уважения Сталину, который, по его мнению, является символом порядка и ответственности власти. Тем, кто против этой идеи, Чавлеишвили посоветовал относиться к истории как к уроку и помнить ее, чтобы не повторять ошибок.