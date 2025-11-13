Памятник Сталину хотят установить в Екатеринбурге. Фото
Для установки бюста предложили несколько мест
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге могут возвести бюст советскому вождю Иосифу Сталину. С такой инициативой выступили региональное «Грузинское общество „Сакартвелло“», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор», рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«Завтра [14 ноября] комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он приложил документ, в котором предлагается установить памятник в районе бульвара по улице Культуры на Уралмаше или на площади перед «Домом офицеров».
Президент грузинского общества Нукри Чавлеишвили в комментариях к посту объяснил, что установка бюста — дань уважения Сталину, который, по его мнению, является символом порядка и ответственности власти. Тем, кто против этой идеи, Чавлеишвили посоветовал относиться к истории как к уроку и помнить ее, чтобы не повторять ошибок.
Фото: страница Дмитрия Сергина в соцсети «ВКонтакте»
- Жеглов13 ноября 2025 12:19Давно пора!