В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря и будет посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. В Историческом сквере появятся тематические лабиринты, виниловые диски с названием групп, а встречать посетителей будут арки с жестом «козы». А как выглядел ледовый городок за последние пять лет — в материале URA.RU.

Сезон 2021–2022

Площадь 1905 года на время превратится в сказочное новогоднее царство. Тема звучала как «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На площади поставили 50-метровую конусовидную искусственную елку с пятью тысячами разноцветных лампочек.

Также появился «Остров Буян», тематические горки — «Емелина печка», «Репка», «Жар-птица», «Царевна-лягушка», «Колобок», «Сорока-белобока», горка-чаша «Яичко не простое, золотое», интерактивные композиции «Не садись на пенек», «Старички-боровички», «Петушок-золотой гребешок», «Кот Баюн». Городок стоил 24,3 млн рублей.

Сезон 2022–2023

Впервые за долгое время мэрия Екатеринбурга решила поставить настоящую елку. Но в итоге она показала себя ненадежной: начала терять внешний вид при транспортировке, а в сильный ветер грозилась упасть. К тому же сами горожане попросили отказаться от живого дерева в пользу искусственного.

Темой ледового городка тогда стало 300-летие Екатеринбурга. Комплекс символизировал уральские края — с первой крепостью, лесами и горами. Появились горки с различными животными — медведями, совами, глухарями, белками, ежами, зайцами. В оформлении также использовали образы Каменного цветка и кристаллов. Городок обошелся в 26,1 млн рублей.





















Сезон 2023–2024

Одно из самых популярных зимних мест отдыха также располагалось на площади 1905 года. Городок посвятили 225-летию писателя Александра Пушкина и героям его сказок. В центре города установили стенку из 33 богатырей, композицию «Остров Буян», фигуру «Царевна-Лебедь», горки в виде корабля и ладьи, скульптуры Дракона и Старика с золотой рыбкой. Возведение обошлось в 24,2 млн рублей.

Из новшеств — горожан ждала новая искусственная 30-метровая елка за 25 млн рублей. Ее подарил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»).

































Сезон 2024–2025

В прошлом году ледовый городок впервые переместился с площади в Исторический сквер. Его решили возвести в стиле «Новогодней сказки снеговиков». Как тогда объясняли создатели проекта, снеговик — это один из самых популярных символов зимы, кроме того, тематику приурочили к Международному дню снеговиков, который отмечается 18 января.

Также на площадке появились различные ледовые фигуры, не обошлось и без символа китайского года — змеи. Обошелся проект в 24,4 млн рублей.





























Сезон 2025-2026

В грядущем сезоне ледовый городок посвятят Свердловскому рок-клубу. На площадке появятся снеговики-музыканты — с контрабасом, аккордеоном, синтезатором и балалайкой, рокерские лабиринты в форме звезды и виде надписи «Рок», три горки с надписью «Я люблю рок», две средних горки с гитарой, четыре арки с рок-тематикой, световые виниловые диски с названием групп («Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Настя», «Урфин Джус», «Смысловые Галлюцинации»).

Сцена также будет поддерживать тему, как и входная группа: ее выполнят в виде жеста рокеров — «козы». Стоит проект в этом году 26,1 млн рублей.