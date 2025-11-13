В связи с тем, что здание родильного дома, возведенное в 1964 году, устарело и не отвечает современным стандартам, принято решение о закрытии учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Свердловской области впервые официально прокомментировали ситуацию с предстоящим закрытием одного из старейших родильных домов Екатеринбурга на улице Дагестанской. Решение вызвало беспокойство как у медиков, так и у будущих мам, однако в министерстве здравоохранения региона URA.RU заявили, что оно продиктовано исключительно вопросами безопасности.

Главная причина, по словам чиновников — физический и моральный износ здания 1964 года постройки. Речь идет не просто о необходимости косметического ремонта, а о фундаментальном несоответствии планировки современным нормативам.

Согласно требованиям, все ключевые подразделения — родовые залы, операционные и реанимация — должны находиться на одном этаже. Это критически важно для скорости оказания помощи в экстренных ситуациях. В больнице на Дагестанской же они разбросаны: родовое отделение расположено на втором этаже, а операционные и послеродовые палаты — на третьем. Провести масштабную реконструкцию, чтобы исправить эту проблему, технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Окончательную точку в этом вопросе поставила проверка специалистов ведущего федерального Научно-исследовательского института им. Академика Кулакова, состоявшаяся в сентябре 2025 года. Их вердикт был однозначным: необходима «перемаршрутизация» пациенток.

По версии минздрава, объединение акушерских стационаров №1 (на Комвузовской) и №2 (на Дагестанской) на одной площадке позволит оптимизировать работу. Врачи смогут действовать более скоординировано, а дорогостоящее оборудование и лабораторные службы будут использоваться рациональнее.

Статистика показывает снижение нагрузки на перинатальный центр в целом: если за весь 2023 год здесь приняли 8636 родов, а в 2024-м — 8088, то за первые девять месяцев 2025-го эта цифра составила 5968. Всех рожениц с Дагестанской обещают распределить по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Рожениц перенаправят в другие медицинские учреждения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из самых болезненных вопросов стало трудоустройство персонала. Ранее медики жаловались, что до половины младшего персонала могут остаться без работы.

В минздраве заявили, что изначально сокращения не планировалось, так как изменения происходят в пределах одной медицинской организации. Всем сотрудникам были предложены места в стационаре на Комвузовской. «В настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской, 3, решены», — заявила главный врач перинатального центра Ольга Ксенофонтова.

По ее словам, часть сотрудников уже переведена на новое место, для тех, кто не согласился на перевод, с помощью областного минздрава найдены дополнительные юридические аспекты, позволяющие обеспечить им финансовые выплаты при увольнении. Для удобства медиков, живущих на Химмаше, организован служебный трансфер.