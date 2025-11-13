Евросоюз перевел Украине около 6 млрд евро
13 ноября 2025 в 12:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Еврокомиссия осуществила перевод Украине приблизительно 6 миллиардов евро в рамках кредитной линии G7, которая финансируется за счет доходов от российских активов. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен.
Комментарии (2)
- Русский13 ноября 2025 13:13доите доите, дают не спрашивая. неплохая тема для украинцев Высшего состава
- какой кофелёк?13 ноября 2025 13:08как неумно со стороны Европы перевести столько денег, клоуно-гитлер Зеленский все сольёт себе в карман
