Общество

Евросоюз перевел Украине около 6 млрд евро

13 ноября 2025 в 12:51
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Еврокомиссия осуществила перевод Украине приблизительно 6 миллиардов евро в рамках кредитной линии G7, которая финансируется за счет доходов от российских активов. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен.

Комментарии (2)
  • Русский
    13 ноября 2025 13:13
    доите доите, дают не спрашивая. неплохая тема для украинцев Высшего состава
  • какой кофелёк?
    13 ноября 2025 13:08
    как неумно со стороны Европы перевести столько денег, клоуно-гитлер Зеленский все сольёт себе в карман
Добавить комментарий
