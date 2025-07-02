Латвия и Литва не будут пускать россиян с пятилетними загранпаспортами

Власти Литвы и Латвии больше не признают российские заграничные паспорта сроком действия пять лет. Данные следуют из сообщения консульского департамента МИД РФ.
«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в социальных сетях.
Согласно разъяснениям МИД РФ, начиная с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан на территории Литвы допускаются исключительно при наличии десятилетнего биометрического заграничного паспорта. При этом данное ограничение пока не распространяется на транзит россиян, следующих железнодорожным транспортом через Литву в Калининградскую область и обратно. Кроме того, граждане России, имеющие разрешения на временное или постоянное проживание в Литве, обязаны до 1 декабря текущего года получить десятилетний биометрический паспорт.
В Латвии аналогичные меры вступят в силу с 15 июля. Как разъяснили в консульском департаменте, обладатели краткосрочных шенгенских виз, оформленных в пятилетние заграничные паспорта, после этой даты не смогут въехать на территорию республики по этим документам. Вместе с тем, россияне, находящиеся в Латвии на момент вступления ограничений в силу, вправе оставаться в стране и выехать в течение срока действия имеющейся визы.
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