Латвия и Литва не будут пускать россиян с пятилетними загранпаспортами

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Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян
Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян Фото:

Власти Литвы и Латвии больше не признают российские заграничные паспорта сроком действия пять лет. Данные следуют из сообщения консульского департамента МИД РФ.

«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в социальных сетях. 

Согласно разъяснениям МИД РФ, начиная с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан на территории Литвы допускаются исключительно при наличии десятилетнего биометрического заграничного паспорта. При этом данное ограничение пока не распространяется на транзит россиян, следующих железнодорожным транспортом через Литву в Калининградскую область и обратно. Кроме того, граждане России, имеющие разрешения на временное или постоянное проживание в Литве, обязаны до 1 декабря текущего года получить десятилетний биометрический паспорт.

В Латвии аналогичные меры вступят в силу с 15 июля. Как разъяснили в консульском департаменте, обладатели краткосрочных шенгенских виз, оформленных в пятилетние заграничные паспорта, после этой даты не смогут въехать на территорию республики по этим документам. Вместе с тем, россияне, находящиеся в Латвии на момент вступления ограничений в силу, вправе оставаться в стране и выехать в течение срока действия имеющейся визы.

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Власти Литвы и Латвии больше не признают российские заграничные паспорта сроком действия пять лет. Данные следуют из сообщения консульского департамента МИД РФ. «Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в социальных сетях.  Согласно разъяснениям МИД РФ, начиная с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан на территории Литвы допускаются исключительно при наличии десятилетнего биометрического заграничного паспорта. При этом данное ограничение пока не распространяется на транзит россиян, следующих железнодорожным транспортом через Литву в Калининградскую область и обратно. Кроме того, граждане России, имеющие разрешения на временное или постоянное проживание в Литве, обязаны до 1 декабря текущего года получить десятилетний биометрический паспорт. В Латвии аналогичные меры вступят в силу с 15 июля. Как разъяснили в консульском департаменте, обладатели краткосрочных шенгенских виз, оформленных в пятилетние заграничные паспорта, после этой даты не смогут въехать на территорию республики по этим документам. Вместе с тем, россияне, находящиеся в Латвии на момент вступления ограничений в силу, вправе оставаться в стране и выехать в течение срока действия имеющейся визы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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