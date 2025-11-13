Politico предупредило Украину об опасном последствии коррупционного скандала

Существует риск, что коррупционные скандалы усилят скепсис относительно поддержки Киева Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционные скандалы могут негативно повлиять на поддержку Украины со стороны западных стран. Об этом сообщает издание Politico.

«Все это происходит в очень плохой момент, поскольку Брюсселю приходится решать, предоставить ли больше финансирования Киеву», — пишет Politico, ссылаясь на неназванного бывшего советника украинского правительства. Существует риск, что коррупционные скандалы усилят скепсис относительно поддержки Киева в движении «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) в США и некоторых странах Центральной Европы, например, Венгрии.

Politico сообщает, что Брюссель планирует выразить Киеву свое «неудовольствие» в связи с коррупционными скандалами. Будущее финансирование может быть более тесно увязано с проведением реформ.

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который является близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его «кошелек». В рамках расследования фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время некоторые из обвиняемых задержаны, однако Тимур Миндич сумел покинуть страну. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве.