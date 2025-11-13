В Кургане подростки рискуют жизнью на тонком льду набережной в Энергетиках. Видео
Дети ходят по тонкому льду в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на набережной подростки устроили опасные игры в Энергетиках. Они ходят по тонкому льду и кидают камни, также они растащили насыпь. Об этом сообщается в соцсетях.
«В Энергетиках на набережной подростки нашли развлечение: одни ходят по тонкому льду, другие швыряются камнями и уже растащили всю насыпь. На замечания прохожих не реагируют», — пишут в tg-канале «Короче, Курган».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с приходом поздней осени и первых заморозков рядом с водоемами устанавливают предупреждающие аншлаги. Таблички устанавливают в местах массового выхода людей на лед.
