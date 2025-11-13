Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Цены на картофель и огурцы взлетели в Курганской области. Скрин

13 ноября 2025 в 12:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Огурцы подорожали на 12% в Курганской области

Огурцы подорожали на 12% в Курганской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области сильно подорожали картофель и огурцы. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 10 ноября 2025 года в Курганской области. Картофель подорожал на 7,07% (средняя цена — 32,59 руб), огурцы на 12,04% (средняя цена — 139,09 руб). Также подорожали сосиски на 1,18% (средняя цена — 515,24 руб), помидоры на 6,78% (средняя цена — 219,15 руб), морковь на 3,46% (средняя цена — 47,77 руб)», — передает Свердловскстат.

Рост цен на картофель в Курганской области продолжается после кратковременного снижения в конце сентября. По данным Свердловскстата, недельный прирост стоимости овоща ускорился: если в середине октября он составлял 6,75%, то к концу месяца достиг 8,64%. Сейчас средняя цена картофеля в регионе — 32,59 рубля за килограмм.

Продолжение после рекламы

Цены на товары в Курганской области

Фото: Свердловскстат

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал