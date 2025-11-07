Таблички об опасности выхода на лед устанавливают в Кургане (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане с приходом поздней осени и первых заморозков рядом с водоемами устанавливают предупреждающие аншлаги. Таблички устанавливают в местах массового выхода людей на лед. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«В Кургане на водоемах устанавливают предупреждающие аншлаги. Наступила поздняя осень, вместе с которой пришли первые морозы. Водоемы города Кургана стали покрываться тонким неокрепшим льдом, который очень опасен для тех, кто рискует на него выйти», — предупредили власти.

Специалисты предупреждают, что лед толщиной менее 7 сантиметров не способен выдержать вес человека. Аварийно-спасательный отряд размещает аншлаги с надписью «Переход (переезд) по льду запрещен!» в местах массового выхода людей на лед, включая: реку Тобол в районе улицы Володарского, дамбу гидросооружения напротив филармонии, зону отдыха «Бабьи пески», район канатной переправы в микрорайонах Шевелевка, Энергетики, а такаже озера Бездонное, Левашово, Орлово и «Голубые озера». В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется сохранять спокойствие, раскинуть руки в стороны для поиска опоры, выбираться на лед методом скручивания, ползти к берегу по своим следам.

Продолжение после рекламы