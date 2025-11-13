Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу курганского УФССП Уварову

13 ноября 2025 в 13:20
Бывший главный пристав Курганской области не смогла отменить свой арест по уголовному делу

Бывший главный пристав Курганской области не смогла отменить свой арест по уголовному делу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения экс-начальницы курганской службы приставов Ирины Уваровой. Бывший главный пристав Курганской области останется под стражей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе судебной организации.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уваровой И.Л. — без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщили редакции в пресс-службе в ответ на запрос. Заседание состоялось 12 ноября.

Защита Уваровой просила об изменении меры пресечения на домашний арест. В качестве доводов адвокаты ссылались на положительную характеристику обвиняемой, а также отсутствие ранее судимости у бывшего руководителя приставов. Суд рассмотрел материалы и оставил Уварову в следственном изоляторе.

Экс-руководитель курганского управления судебных приставов была арестована в начале октября. Ее задержали по обвинению по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение средств группой лиц или в особо крупно размере). Басманный суд по ходатайству следователей Главного следственного управления СКР поместил Уварову в СИЗО.

Материал из сюжета:

Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой

