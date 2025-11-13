Логотип РИА URA.RU
Курганские власти заставляют подрядчика починить дорогу к базе отдыха завода

13 ноября 2025 в 13:50
В курганской деревне до сих пор не починили дорогу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области правительство заставляет подрядчика починить дорогу к деревне Северное Кетовского округа. Специалисты дорожного контроля и представители заказчика обнаружили нарекания на качество ремонта. Об этом сообщил замгубернатора Иван Ситников на прямом эфире у регионального ЦУРа. В этой же деревне расположено СНТ Северянка, в котором оборонный завод «Курганприбор» купил базу отдыха «Грин-Парк». 

«Правительство Курганской области привлечет подрядчика к ремонту дороги на деревню Северное в Кетовском округе. Специалисты дорожного контроля и представители заказчика нашли нарекания в качестве дороги. Основная претензия в том, что 800 м дороги там покрыла щебень», — сообщил на прямой трансляции Ситников. 

Со слов замгубернатора, сейчас в дороге уже есть выбоины. Кроме того,в случае, если устранения не будет, то специалисты будут проводить экспертизу и передавать материалы в правоохранительные органы.

Ранее отмечалось, что на дороге протяженностью около 6 км, ведущую к базе отдыха «Грин-Парк», принадлежащей предприятию Курганприбор, последние десятилетия не видели капитального ремонта. Это привело к ямам и ухудшению состояния покрытия. Местные жители требовали внимания к проблеме. Также была история, что с дороги до СНТ КАМАЗами вывозили щебенку

