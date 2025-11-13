В Кургане пройдет фестиваль КВН на Кубок главы города

Молодых курганцев приглашают принять участие в КВН Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане состоится открытый фестиваль КВН на Кубок главы города. К участию приглашаются школьные и корпоративные команды, студенческие сборные. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«КВН на Кубок главы города. Это ежегодный традиционный праздник юмора и творчества, который ждёт всех, кто готов смеяться, шутить и побеждать. В этот раз он пройдет под девизом „Перезагрузка по-кургански!“. Фестиваль планируется провести 27 ноября в Центре культуры и досуга „Современник“», — пишут власти.

Цель фестиваля — выявить и поддержать талантливую молодежь Кургана, а также способствовать дальнейшему развитию движения КВН. Участники будут разделены на две категории: «Школьные команды» и «Студенты или работающая молодежь». В конкурсной программе команды представят свою «Визитку» в виде текстовых шуток, музыкального номера, миниатюр или другого выступления.

По итогам фестиваля определят победителей и призеров, а обладатель Гран-при получит денежный приз и Кубок главы города Кургана. Для участия необходимо до 20 ноября 2025 года подать заявку на электронный адрес организаторов.