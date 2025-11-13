В Кургане пройдет фестиваль КВН на Кубок главы города
Молодых курганцев приглашают принять участие в КВН
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане состоится открытый фестиваль КВН на Кубок главы города. К участию приглашаются школьные и корпоративные команды, студенческие сборные. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.
«КВН на Кубок главы города. Это ежегодный традиционный праздник юмора и творчества, который ждёт всех, кто готов смеяться, шутить и побеждать. В этот раз он пройдет под девизом „Перезагрузка по-кургански!“. Фестиваль планируется провести 27 ноября в Центре культуры и досуга „Современник“», — пишут власти.
Цель фестиваля — выявить и поддержать талантливую молодежь Кургана, а также способствовать дальнейшему развитию движения КВН. Участники будут разделены на две категории: «Школьные команды» и «Студенты или работающая молодежь». В конкурсной программе команды представят свою «Визитку» в виде текстовых шуток, музыкального номера, миниатюр или другого выступления.
По итогам фестиваля определят победителей и призеров, а обладатель Гран-при получит денежный приз и Кубок главы города Кургана. Для участия необходимо до 20 ноября 2025 года подать заявку на электронный адрес организаторов.
В ноябре в Кургане пройдет ряд культурных мероприятий. Помимо фестиваля КВН, горожане смогут посетить конкурс народной и эстрадной песни «Арт-Арена — 2025», который отмечается в этом году 28-летием. Конкурс пройдет с 24 по 28 ноября и включит в себя различные номинации и возрастные категории.
