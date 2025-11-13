Логотип РИА URA.RU
В Шадринске проложат велодорожку и тротуары к экопарку «Увалы»

13 ноября 2025 в 15:04
Велодорожки и тротуары сейчас проектируют в Шадринске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) планируют построить велодорожку и тротуары, которые обеспечат удобный доступ к экопарку «Увалы». Об этом сообщила мэрия города в своем tg-канале.

«Путь к экопарку станет доступнее. Муниципалитет планирует проложить в южной части города велодорожку и тротуары к „Увалам“», — пишут власти.

Первый заместитель главы Шадринска Сергей Сорокин обсудил с коллегами техническую сторону обустройства велодорожки и тротуаров. Планируется, что в этом году завершат проектирование, а уже в следующем приступят к строительству. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки вдоль Батуринской улицы от ШПК до улицы Родниковой, а также устройство тротуара по улице Родниковой вплоть до лыжной базы. На объект выделили более 50 миллионов рублей из областного бюджета.

