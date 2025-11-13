В Шадринске проложат велодорожку и тротуары к экопарку «Увалы»

В Шадринске (Курганская область) планируют построить велодорожку и тротуары, которые обеспечат удобный доступ к экопарку «Увалы». Об этом сообщила мэрия города в своем tg-канале.

Первый заместитель главы Шадринска Сергей Сорокин обсудил с коллегами техническую сторону обустройства велодорожки и тротуаров. Планируется, что в этом году завершат проектирование, а уже в следующем приступят к строительству. Планируется создание пешеходной и велосипедной дорожки вдоль Батуринской улицы от ШПК до улицы Родниковой, а также устройство тротуара по улице Родниковой вплоть до лыжной базы. На объект выделили более 50 миллионов рублей из областного бюджета.