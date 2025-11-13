В Кургане установили особенный арт-объект в ЦПКиО

Утиное семейство появилось в курганском ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) появился новый арт-объект — четыре утенка и их мама. Директор МБУ «Культурно-досуговый центр молодежи и творчества» Алла Мирская отметила, что ЦПКиО ассоциируется с утками, и новое украшение парка поддерживает эту традицию. Об этом сообщается в tg-канале мэрии Кургана.

«В ЦПКиО поселилась утиная семья. Алла Николаевна добавила, что у многих Центральный парк культуры и отдыха ассоциируется с утками: зимой и летом на берегу реки Битевки можно видеть целые семьи горожан, которые приходят в выходной день с детьми покормить уточек», — пишут власти.

Появление нового арт-объекта в ЦПКиО — часть продолжающихся преобразований парка. В последние годы в Кургане активно развивают инфраструктуру для досуга: помимо утиной семьи, в ЦПКиО появился уголок для игры в настольный теннис, а также планируются масштабные проекты на месте бывшего парка динозавров. Ранее город уже предпринимал шаги по созданию новых пространств для отдыха и торговли, например, обновлял торговые павильоны на блошином рынке.

